Європейських лідерів шокувала розповідь Трампа про домовленість із Путіним — FT

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Європейські лідери були вражені після того, як президент США Дональд Трамп озвучив зміст своєї телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним. Він заявив, що Росія та Україна невдовзі розпочнуть перемовини про припинення вогню, і натякнув, що США, ймовірно, вийдуть з переговорного процесу.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

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Трамп обговорив свою розмову з Путіним із президентами Володимиром Зеленським, Еммануелем Макроном, Александром Стуббом, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером і Італії Джорджею Мелоні.

Хоча, за словами канцлера Німеччини, усі лідери нібито підтвердили підтримку України на шляху до припинення вогню, двоє співрозмовників FT повідомили, що за підсумками розмови в учасників залишилось враження: США не будуть чинити тиску на Росію та відмовляються від активної ролі у посередництві. Трамп, за їхніми словами, чітко дав зрозуміти, що Вашингтон надалі не братиме участі в переговорах, а країни Європи мають вирішувати це без США.

Крім того, Трамп не пообіцяв жодних санкцій у разі, якщо Путін відмовиться сідати за стіл переговорів. Один із європейських лідерів, знайомий зі змістом розмови, сказав, що учасники були "приголомшені" озвученою американським президентом домовленістю та тим, що Трамп не готовий чинити серйозний тиск на Путіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловився щодо того, чи будуть США виходити з переговорного процесу.

Також Дональд Трамп заявив, що, на його думку, Володимир Путін хоче миру з Україною, але лідер США додав, що "подивиться", як Україна готова до миру.