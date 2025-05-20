Трамп заявив, що вірить, що Путін хоче миру

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп після двогодинної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним виступив перед журналістами в Рожевому саду. Він заявив, що на його думку, російський диктатор хоче миру з Україною.

Про це повідомляє CNN.

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"Так", — сказав Трамп CNN, коли його запитали, чи вважає він, що Путін хоче миру.

Також він повторив: "Так", коли інший репортер запитав, чи довіряє він Путіну.

На думку президента США, під час його телефонної розмови з главою Кремля "було досягнуто певного прогресу".

"Там коїться жахлива ситуація — щотижня вбивають 5000 молодих людей, тож, сподіваюся, ми щось зробили. Ми також говорили з главами більшості європейських країн, і ми намагаємося все це закінчити. Яка ганьба, що це взагалі почалося", — додав він.

Нагадаємо, що після дзвінка з Путіним Трамп написав у себе в соцмережах, що РФ і Україна "негайно почнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про кінець війни".

Незабаром і російські ЗМІ цитували Путіна. Той заявив, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом, який, зокрема, передбачатиме зупинку вогню.