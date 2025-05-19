Путин прокомментировал свой разговор с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В понедельник, 19 мая, состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Глава Кремля назвал разговор с главой Белого дома "содержательным" и "откровенным".

Об этом информируют РосСМИ.

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В понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Впоследствии российский диктатор сообщил, что разговор с Трампом длился более двух часов.

В частности, Путин назвал разговор с президентом США "содержательным, откровенным и весьма полезным".

По данным РосСМИ, Путин сказал, что во время общения с Трампом выразил ему благодарность за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины.

"Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру", — сказал Путин в телефонном разговоре с Трампом.

По словам главы Кремля, президент США во время разговора выразил свою позицию относительно прекращения боевых действий в Украине.

В свою очередь Путин сказал, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.

"России и Украине необходимо найти компромиссы, которые устроили бы все стороны", — сказал президент страны-агрессора.

Кроме того, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, Путин отметил: "Мы, в общем, на правильном пути".

Заметим, что в понедельник, 19 мая, Трамп провел телефонный разговор с Зеленским перед тем, как звонить Путину.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп позвонит Зеленскому и после разговора с Путиным.