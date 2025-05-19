Путін прокоментував свою розмову із Трампом

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У понеділок, 19 травня, відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимир Путіним. Очільник Кремля назвав розмову із главою Білого дому "змістовною" та "відвертою".

Про це інформують РосЗМІ.

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У понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову із Путіним. Згодом російський диктатор повідомив, що розмова з Трампом тривала більш ніж дві години.

Зокрема, Путін назвав розмову з президентом США "змістовною, відвертою і вельми корисною".

За даними РосЗМІ, Путін сказав, що під час спілкування з Трампом висловив йому подяку за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

"Росія виступає за зупинення бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру", — сказав Путін у телефонній розмові із Трампом.

За словами глави Кремля, президент США під час розмови висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Своєю чергою Путін сказав, що Росія готова працювати над меморандумом з Україною, що включає і припинення вогню.

"Росії та Україні необхідно знайти компроміси, які влаштували б усі сторони", — сказав президент країни-агресорки.

Крім того, говорячи про відновлення переговорів з Україною, Путін зазначив: "Ми, загалом, на правильному шляху".

Зауважимо, що у понеділок, 19 травня, Трамп провів телефонну розмову із Зеленським перед тим, як телефонувати Путіну.

Крім того, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Трамп зателефонує Зеленському й після розмови з Путіним.