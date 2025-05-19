Трамп провів розмову із Зеленським — деталі

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Зауважимо, що розмова між лідерами відбулася перед тим, як очільник Білого дому мав телефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це інформує ТСН з посиланням на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Трамп поговорив із Зеленським 19 травня — що відомо

У понеділок, 19 травня, перед розмовою з Путіним глава Білого дому Дональд Трамп поговорив із Володимиром Зеленським.



Як зазначають ЗМІ, президенти, зокрема, обговорили конкретні кроки, необхідні для завершення повномасштабної війни.

Крім того, вже зараз має розпочатися розмова Трампа з очільником Кремль Путіним.

Водночас як повідомляють ЗМІ, Трамп і Зеленський проведуть ще одну телефонну розмову після розмови американського лідера з Путіним.

Раніше ми інформували, що Трамп у понеділок, 19 травня, проведе телефонну розмову з Путіним.

Крім того, раніше лідер США заявляв, що сподівається на те, що зрештою вдасться досягнути припинення вогню.