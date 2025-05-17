Трамп зателефонує Путіну та Зеленському — що відомо

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що у понеділок, 19 травня, планує провести телефонні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Він сподівається, що вдасться досягнути припинення вогню.

Про це Трамп написав у соцмережі TruthSocial у суботу, 17 травня.

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Розмови з Путіним та Зеленським

"У понеділок, о 10:00 я буду говорити телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Темами розмови будуть припинення "кровопролиття", в результаті якого гине в середньому понад 5000 російських і українських солдатів щотижня, і торгівля", — йдеться у дописі.

Після цього Трамп зателефонує Президенту України Володимиру Зеленському та різним членам НАТО. Американський лідер сподівається, що буде продуктивний день, в який відбудеться припинення вогню.

"І ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Дай Боже нам усім здоров'я!", — додав він.

Скриншот допису Трампа

Нагадаємо, під час вчорашньої зустрічі української та російської делегації у Стамбулі Росія вимагала віддати Запоріжжя, Херсон, Донецьк та Луганськ, тому під час перемовин не вдалося досягнути прориву.

Водночас сторони узгодили проведення обміну полоненими 1000 на 1000, наразі СБУ розпочала відповідну підготовку.

Також США ініціювали телефонну розмову держсекретаря Марко Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.