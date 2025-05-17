Переговори у Стамбулі — Рубіо зателефонував Лаврову

Делегація США та РФ на переговорах у Саудівській Аравії. Ілюстративне фото: U.S. Embassy

У суботу, 17 травня, за ініціативою американської сторони відбулася телефонна розмова між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо. Співрозмовники обговорили результати переговорів у Стамбулі щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє російське МЗС.

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Деталі розмови

Основною темою обговорення стали результати російсько-українських переговорів, які напередодні пройшли у Стамбулі. У заяві російського МЗС зазначається, що сторони обмінялися думками щодо підсумків перемовин, зокрема, щодо домовленостей про обмін військовополоненими та підготовку позицій обох країн для можливого перемир’я.

У Кремлі запевняють, що держсекретар США Рубіо привітав домовленості між Україною та РФ і підтвердив готовність Вашингтона сприяти пошуку шляхів досягнення миру.

У свою чергу Лавров відзначив "позитивну роль" Сполучених Штатів, яка, за його словами, допомогла тому, що Київ "у підсумку прийняв" пропозицію Володимира Путіна щодо поновлення переговорів у стамбульському форматі. Лавров підтвердив готовність Москви до подальшої співпраці з американською стороною в цьому контексті.

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі завершився перший раунд переговорів між українською та російською делегаціями.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що єдиним реальним критерієм готовності Росії припинити війну є її згода на повне, безумовне та тривале припинення вогню.