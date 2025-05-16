Переговори РФ та України у Стамбулі 16 травня — як пройшла зустріч делегацій

Переговори у Стамбулі. Фото: Reuters

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі завершився перший з 2022 року переговорний трек між українською та російською делегаціями. Перемовини пройшли за посередництва Туреччини та стали спробою відновити діалог на рівні офіційних делегацій після довгої паузи.

Про це повідомила кореспондентка Галина Остаповець в ефірі Вечір.LIVE.

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Про підсумки переговорів розповіли голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров, заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник голови ГУР генерал Вадим Скібіцький під час пресконференції.

Сторони обговорили умови потенційного 30-денного припинення вогню та погодилися підготувати власні пропозиції щодо режиму перемир’я. Крім того, обговорювалися передумови для можливої особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Перша спроба проведення пресконференції була зірвана тиснявою з боку російських журналістів. Проте друга пресконференція відбулася у більш спокійній атмосфері, де представники української делегації окреслили свою позицію та наголосили на незмінності ключових вимог Києва.