Переговоры РФ и Украины в Стамбуле 16 мая - как прошла встреча делегаций

Переговоры в Стамбуле. Фото: Reuters

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле завершился первый с 2022 года переговорный трек между украинской и российской делегациями. Переговоры прошли при посредничестве Турции и стали попыткой возобновить диалог на уровне официальных делегаций после долгой паузы.

Об этом сообщила корреспондентка Галина Остаповец в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что известно о переговорах Украины и РФ

Об итогах переговоров рассказали глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы ГУР генерал Вадим Скибицкий во время пресс-конференции.

Стороны обсудили условия потенциального 30-дневного прекращения огня и согласились подготовить собственные предложения по режиму перемирия. Кроме того, обсуждались предпосылки для возможной личной встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Первая попытка проведения пресс-конференции была сорвана давкой со стороны российских журналистов. Однако вторая пресс-конференция состоялась в более спокойной атмосфере, где представители украинской делегации обозначили свою позицию и отметили неизменность ключевых требований Киева.