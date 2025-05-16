Російські пропагандисти з’явилися біля місця переговорів у Стамбулі

Журналісти. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

У Стамбулі триває важлива дипломатична зустріч для переговорів за участю делегацій України, Туреччини та США. Перемовини відбуваються у палаці Долмабахче, який став місцем очікування для численних представників медіа з усього світу.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець в п'ятницю, 16 травня.

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Під стінами історичної будівлі зібралися десятки журналістів, які ще з ранку 15 травня почали стежити за підготовкою та прибуттям делегацій. Очікування триває вже понад добу, і атмосфера довкола палацу — напружена.

Як повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці подій, серед присутніх є й чимало представників російських пропагандистських ЗМІ.

Російський пропагандист. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Журналісти очікують біля будівлі. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Новини.LIVE продовжують чергування на місці подій, аби оперативно повідомити громадськості про перебіг зустрічей.

Нагадаємо, Андрій Єрмак підсумував результати зустрічей з партнерами у Стамбулі.

Також кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, яку тему першочергово обговорюватимуть делегації України та Росії. Відомо, хто представлятие США у делегації.

Додамо, що Кремль дав чіткі вказівки пропагандистам, як саме висвітлювати переговори у Туреччині.