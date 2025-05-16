Російські пропагандисти з’явилися біля місця переговорів у Стамбулі

Перемовини у Стамбулі викликали ажіотаж серед журналістів
У Стамбулі триває важлива дипломатична зустріч для переговорів за участю делегацій України, Туреччини та США. Перемовини відбуваються у палаці Долмабахче, який став місцем очікування для численних представників медіа з усього світу.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець в п'ятницю, 16 травня.
У натовпі журналістів помітили російських пропагандистів
Під стінами історичної будівлі зібралися десятки журналістів, які ще з ранку 15 травня почали стежити за підготовкою та прибуттям делегацій. Очікування триває вже понад добу, і атмосфера довкола палацу — напружена.
Як повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на місці подій, серед присутніх є й чимало представників російських пропагандистських ЗМІ.
Новини.LIVE продовжують чергування на місці подій, аби оперативно повідомити громадськості про перебіг зустрічей.
Нагадаємо, Андрій Єрмак підсумував результати зустрічей з партнерами у Стамбулі.
Також кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець повідомила, яку тему першочергово обговорюватимуть делегації України та Росії. Відомо, хто представлятие США у делегації.
Додамо, що Кремль дав чіткі вказівки пропагандистам, як саме висвітлювати переговори у Туреччині.
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