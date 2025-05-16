Переговори у Стамбулі — Кремль дав інструкцію для ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Кремль дав інструкції російським ЗМІ щодо висвітлення переговорів з Україною у Стамбулі. Вони свідчать про те, що Москва готує населення до тривалої війни та не зацікавлена в діалозі й компромісах.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що 15 травня російське опозиційне видання "Медуза" отримало посібник, який Адміністрація російського диктатора надіслала російським ЗМІ, з інструкціями щодо висвітлення переговорів у Стамбулі. Там було наказано пояснити участь Володимира Мединського як голови російської делегації як "логічну", оскільки він очолював її і 2022 року.

Водночас політтехнолог, який працює з Кремлем, розповів "Медузі", що російські чиновники, які контролюють внутрішню політику, оцінюють, що стамбульські переговори завершаться "глухим кутом". Крім того, Кремль знає, що Захід запровадить нові санкції за такі "переговори". Тож кремлівський посібник радить російським ЗМІ превентивно говорити про "новий пакет санкцій", стверджуючи, що вони не зашкодять розвитку Росії, оскільки вона "успішно справляється з викликами будь-яких санкцій".

Також росЗМІ повинні нечітко заявляти, що "переговори відбуваються на гірших умовах для України", ніж три роки тому, але посібник не пояснює, чому нинішні реалії на полі бою, коли Росія контролює набагато меншу частину України, є "гіршими умовами".

"Заява Адміністрації президента про те, що переговори у травні 2025 року відбуваються на "гірших умовах" для України порівняно з 2022 роком є спробою представити російську військову силу та успіхи на полі бою, ігноруючи при цьому значні успіхи України та її здатність уповільнити просування Росії за останні три роки війни. Це твердження також ігнорує значні втрати Росії серед елітних сил та зростаючу залежність від погано навчених новобранців", — йдеться у звіті.

В ISW вважають, що постійне наполягання Росії на своїх стамбульських вимогах 2022 року у травні 2025 року демонструє, що вона досі зацікавлена у капітуляції України, не бажає пропонувати компроміси в будь-яких добросовісних переговорах і готова продовжувати війну для досягнення своєї мети.

Нагадаємо, 15 травня голова делегації РФ назвав мету переговорів у Стамбулі. Росія нібито шукає "спільні точки дотику".

Водночас Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва делегації РФ у Стамбулі на переговорах. Він назвав цю делегацію "бутафорною".