Голова делегації РФ назвав головну задачу в Стамбулі

Голова делегації РФ назвав мету переговорів в Стамбулі
Голова російської делегації Володимир Мединський назвав ключову задачу на переговорах у Туреччині. За його словами, російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин із Києвом.
Про це інформують РосЗМІ.
Голова делегації РФ назвав ключове завдання на переговорах
Володимир Мединський заявив, що російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин з Україною.
За його словами, задачею Москви в Стамбулі стане пошук можливих розв’язань і точок дотику.
"Завдання прямих переговорів — рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові "першопричини" конфлікту", — сказав Мединський.
Також він додав: "Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, наша делегація затверджена президентом і має всі повноваження для проведення переговорів".
Раніше ми інформували, що російська делегація висловила готовність відновити переговори з Україною.
Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та РФ наразі неможлива.
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