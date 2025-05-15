Голова делегації РФ назвав головну задачу в Стамбулі

Голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський. Фото: Reuters

Голова російської делегації Володимир Мединський назвав ключову задачу на переговорах у Туреччині. За його словами, російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин із Києвом.

Про це інформують РосЗМІ.

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Володимир Мединський заявив, що російська делегація має всі необхідні повноваження для перемовин з Україною.

За його словами, задачею Москви в Стамбулі стане пошук можливих розв’язань і точок дотику.

"Завдання прямих переговорів — рано чи пізно вийти на встановлення довгострокового миру, усунувши базові "першопричини" конфлікту", — сказав Мединський.

Також він додав: "Ми розглядаємо ці переговори як продовження мирного процесу в Стамбулі, наша делегація затверджена президентом і має всі повноваження для проведення переговорів".

Раніше ми інформували, що російська делегація висловила готовність відновити переговори з Україною.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Україною та РФ наразі неможлива.