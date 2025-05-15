Глава делегации РФ назвал главную задачу в Стамбуле

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский. Фото: Reuters

Глава российской делегации Владимир Мединский назвал ключевую задачу на переговорах в Турции. По его словам, российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Киевом.

Об этом информируют РосСМИ.

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Владимир Мединский заявил, что российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Украиной.

По его словам, задачей Москвы в Стамбуле станет поиск возможных решений и точек соприкосновения.

"Задача прямых переговоров — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые "первопричины" конфликта", — сказал Мединский.

Также он добавил: "Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, наша делегация утверждена президентом и имеет все полномочия для проведения переговоров".

Ранее мы информировали, что российская делегация выразила готовность возобновить переговоры с Украиной.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и РФ пока невозможно.