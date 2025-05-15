У РФ заявили про готовність до переговорів та можливих компромісів

Володимир Мединський. Фото: росЗМІ

Російська делегація висловила готовність відновити переговори й розглянути можливі компроміси з Україною. Це має статися у Стамбулі.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 15 травня.

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Голова делегації РФ у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський підкреслив, що "РФ готова до конструктивного діалогу" і сподівається на продовження контактів з українською стороною.

Також він підкреслив готовність Росії до компромісів.

"Росія готова до відновлення переговорного процесу в Стамбулі та можливих компромісів, робочий настрій присутній", — заявив Мединський.

Водночас, за даними росЗМІ, російська делегація нібито продовжує очікувати українську сторону на переговорах у Стамбулі.

До цього Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва делегації РФ у Стамбулі на переговорах.

Глава держави повідомив, що направляє делегацію на переговори з Росією до Стамбулу. Українську делегацію очолить глава Міноборони Рустем Умєров.