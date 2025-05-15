Владимир Мединский. Фото: росСМИ

Российская делегация выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы с Украиной. Это должно произойти в Стамбуле.

Об этом сообщают росСМИ.

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Глава делегации РФ в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский подчеркнул, что "РФ готова к конструктивному диалогу" и надеется на продолжение контактов с украинской стороной.

Также он подчеркнул готовность России к компромиссам.



"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочий настрой присутствует", — заявил Мединский.

До этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства делегации РФ в Стамбуле на переговорах.

Глава государства сообщил, что направляет делегацию на переговоры с Россией в Стамбул. Украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров.