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Глава российской делегации в Стамбуле сделал первое заявление

15 мая 2025 17:33
Анастасия Писаненко - редактор
В РФ заявили о готовности к переговорам и возможным компромиссам
Владимир Мединский. Фото: росСМИ
Анастасия Писаненко - редактор

Российская делегация выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы с Украиной. Это должно произойти в Стамбуле.

Об этом сообщают росСМИ.

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Глава делегации РФ в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский подчеркнул, что "РФ готова к конструктивному диалогу" и надеется на продолжение контактов с украинской стороной.

Также он подчеркнул готовность России к компромиссам.

"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочий настрой присутствует", — заявил Мединский. 

До этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства делегации РФ в Стамбуле на переговорах.

Глава государства сообщил, что направляет делегацию на переговоры с Россией в Стамбул. Украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров.

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