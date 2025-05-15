В РФ заявили о готовности к переговорам и возможным компромиссам

Глава российской делегации в Стамбуле сделал первое заявление
Российская делегация выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы с Украиной. Это должно произойти в Стамбуле.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно о заявлении РФ относительно переговоров
Глава делегации РФ в Стамбуле, помощник российского диктатора Владимир Мединский подчеркнул, что "РФ готова к конструктивному диалогу" и надеется на продолжение контактов с украинской стороной.
Также он подчеркнул готовность России к компромиссам.
"Россия готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочий настрой присутствует", — заявил Мединский.
До этого Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства делегации РФ в Стамбуле на переговорах.
Глава государства сообщил, что направляет делегацию на переговоры с Россией в Стамбул. Украинскую делегацию возглавит глава Минобороны Рустем Умеров.
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