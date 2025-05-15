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Зеленський назвав російську делегацію на переговорах бутафорною

15 травня 2025 12:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський сумнівається в реальності повноважень делегації РФ
Володимир Зеленський дає коротку пресконференцію. Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва російської делегації, яка має брати участь у майбутніх перемовинах. Він зазначив, що поки що не отримав офіційної інформації про її склад, однак за попередніми оцінками, вона справляє враження формальної і "бутафорської".

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами по прибуттю в аеропорт.

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"Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші подальші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, що в нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось приймати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення", — наголосив Зеленський.

Водночас у повідомленні пресслужби Офісу Президента України уточнюється, що разом із Зеленським до Туреччини прибула українська делегація високого рівня, здатна ухвалювати необхідні рішення. Також у повідомленні зазначили, що Росія, на жаль, направила делегацію доволі низького рівня з неясним мандатом, що викликає сумніви в її спроможності вести предметний діалог.

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Повідомлення Офіса Президента України. Фото: скриншот

"Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо", — зауважили в повідомленні ОПУ. 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін затвердив склад російської делегації, яка поїде на переговори. До складу увійшло восьмеро осіб. 

Сам же Путін не прибув до Стамбулу — Трамп прокоментував таке рішення і повідомив, чи буде він власне на переговорах.

Тим часом видання The Wall Street Journal, посилаючись на українські джерела, заявило, що основні теми розмов переговорів стосуватимуться припинення вогню на 30 днів. 

Володимир Зеленський Туреччина переговори Росія мирні переговори
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