Зеленський сумнівається в реальності повноважень делегації РФ

Володимир Зеленський дає коротку пресконференцію. Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever

Президент України Володимир Зеленський висловив сумнів щодо реального рівня представництва російської делегації, яка має брати участь у майбутніх перемовинах. Він зазначив, що поки що не отримав офіційної інформації про її склад, однак за попередніми оцінками, вона справляє враження формальної і "бутафорської".

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами по прибуттю в аеропорт.

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"Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші подальші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, що в нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень у російської делегації і який у них мандат, чи спроможні вони самі щось приймати. Тому що нам всім відомо хто в Росії приймає рішення", — наголосив Зеленський.

Водночас у повідомленні пресслужби Офісу Президента України уточнюється, що разом із Зеленським до Туреччини прибула українська делегація високого рівня, здатна ухвалювати необхідні рішення. Також у повідомленні зазначили, що Росія, на жаль, направила делегацію доволі низького рівня з неясним мандатом, що викликає сумніви в її спроможності вести предметний діалог.

Повідомлення Офіса Президента України. Фото: скриншот

"Росія направила до Туреччини делегацію, на жаль, доволі низького рівня із неясним мандатом. Щодо відповідних кроків України поінформуємо", — зауважили в повідомленні ОПУ.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін затвердив склад російської делегації, яка поїде на переговори. До складу увійшло восьмеро осіб.

Сам же Путін не прибув до Стамбулу — Трамп прокоментував таке рішення і повідомив, чи буде він власне на переговорах.

Тим часом видання The Wall Street Journal, посилаючись на українські джерела, заявило, що основні теми розмов переговорів стосуватимуться припинення вогню на 30 днів.