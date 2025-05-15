Зеленский сомневается в реальности полномочий делегации РФ

Владимир Зеленский дает короткую пресс-конференцию. Фото: REUTERS/Huseyin Hayatsever

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение относительно реального уровня представительства российской делегации, которая должна участвовать в предстоящих переговорах. Он отметил, что пока не получил официальной информации о ее составе, однако по предварительным оценкам, она производит впечатление формальной и "бутафорской".

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами по прибытию в аэропорт.

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"Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги после разговора с президентом Эрдоганом. Я думаю, что у нас будет несколько часов для важного разговора, очень важных решений. Мы должны понимать, что за уровень у российской делегации и какой у них мандат, способны ли они сами что-то принимать. Потому что нам всем известно кто в России принимает решения", — подчеркнул Зеленский.

В то же время в сообщении пресс-службы Офиса Президента Украины уточняется, что вместе с Зеленским в Турцию прибыла украинская делегация высокого уровня, способная принимать необходимые решения. Также в сообщении отметили, что Россия, к сожалению, направила делегацию довольно низкого уровня с неясным мандатом, что вызывает сомнения в ее способности вести предметный диалог.

Сообщение Офиса Президента Украины. Фото: скриншот

"Россия направила в Турцию делегацию, к сожалению, довольно низкого уровня с неясным мандатом. О соответствующих шагах Украины проинформируем", — отметили в сообщении ОПУ.

Напомним, недавно Владимир Путин утвердил состав российской делегации, которая поедет на переговоры. В состав вошло восемь человек.

Сам же Путин не прибыл в Стамбул — Трамп прокомментировал такое решение и сообщил, будет ли он собственно на переговорах.

Между тем издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинские источники, заявило, что основные темы разговоров переговоров будут касаться прекращения огня на 30 дней.