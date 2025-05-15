Переговори у Туреччині 15 травня — Трамп не чекав візиту Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що не чекав візиту російського диктатора Володимира Путіна до Стамбула на переговори. За словами американського лідера, навіщо їхати, якщо його там немає.

Про це повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Зараз Дональд Трамп перебуває з візитом у Катарі. На пресконференції він висловився про переговори України і РФ у Стамбулі, а також відреагував на відсутність Путіна.

"Насправді я сказав: "Навіщо йому їхати, якщо я не поїду?" Тому що я не збирався їхати. Я не збирався їхати. Я б поїхав, але не планував цього. І я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду", — сказав президент США.

Нагадаємо, 14 травня Трамп заявив, що розглядає можливість зустрічі з Путіним у Стамбулі. Він вважав, що ця розмова може дати "хороший результат".

Володимир Зеленський позитивно відреагував на таку заяву і сказав, що присутність Трампа може багато змінити.

Однак вже вночі 15 травня у Білому домі заявили, що Трамп не поїде до Стамбулу. Така можливість розглядалась раніше, але плани змінились.

Зараз президент США почав турне трьома країнами Близького Сходу. У цих країнах він має намір поєднати національні економічні інтереси США зі своєю особистою метою — укладенням бізнес-угод.