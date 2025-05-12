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Трамп може поїхати на зустріч Зеленського і Путіна — назвав умову

12 травня 2025 18:43
Карина Приходько - Редактор
Переговори РФ і України у Туреччині — Трамп хоче приїхати на зустріч
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула (Туреччина) 15 травня на переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважає, що ця розмова може дати "хороший результат".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп очікує, що Путін приїде на зустріч української та російської делегацій у Стамбулі 15 травня. Спілкуючись із пресою в Білому домі, президент США зазначив, що переговори можуть принести "добрі результати". 

Він додав, що може прилетіти до Стамбула під час свого турне Близьким Сходом, якщо "щось відбудеться".

Нагадаємо, російський диктатор 11 травня заявив, що він відмовляється від запропонованого Заходом 30-денного перемир'я з 12 травня. Водночас він пропонує відновити прямі переговори з Україною без жодних умов.

Водночас Володимир Зеленський погодився на переговори з Путіним та наголосив, що чекає його 15 травня у Туреччині. 

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