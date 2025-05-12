Переговори РФ і України у Туреччині — Трамп хоче приїхати на зустріч

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість поїздки до Стамбула (Туреччина) 15 травня на переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Він вважає, що ця розмова може дати "хороший результат".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп очікує, що Путін приїде на зустріч української та російської делегацій у Стамбулі 15 травня. Спілкуючись із пресою в Білому домі, президент США зазначив, що переговори можуть принести "добрі результати".

Він додав, що може прилетіти до Стамбула під час свого турне Близьким Сходом, якщо "щось відбудеться".

Нагадаємо, російський диктатор 11 травня заявив, що він відмовляється від запропонованого Заходом 30-денного перемир'я з 12 травня. Водночас він пропонує відновити прямі переговори з Україною без жодних умов.

Водночас Володимир Зеленський погодився на переговори з Путіним та наголосив, що чекає його 15 травня у Туреччині.

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