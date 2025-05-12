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Єрмак відповів, чи будуть переговори без припинення вогню

12 травня 2025 10:35
Анастасія Постоєнко - Редактор
Єрмак заявив що Україна не погодиться на переговори без припинення вогню
Голова ОПУ Андрій Єрмак. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Україна не готова розпочинати переговори з Росією без попередньої згоди на припинення бойових дій. Позиція залишиться незмінною навіть у випадку, якщо підхід Кремля полягатиме у першочерговості переговорів, а потім вже режим тиші, і це підтримають в США. 

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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"Головне слово тут "якщо". Що такий формат означає для України, прекрасно відомо. Ми це вже проходили. Але тут є інший бік: що такий формат означатиме для США і Європи. Насамперед, для регіональної безпеки", — заявив Андрій Єрмак.

На його думку, Москва намагатиметься скористатися переговорним процесом як ширмою, щоб вийти з-під санкційного тиску.

"Цей формат зумовлений очевидним прагненням водити всіх за ніс. Чи хочуть у Вашингтоні, щоб Америку водили за ніс? Чи хочуть цього європейці? Безумовно, ні", — сказав Єрмак. 

Єрмак нагадав, що позиція України узгоджена з міжнародними партнерами: спершу — припинення вогню, потім — переговори. Цю послідовність, за його словами, підтримують як у США, так і в Європі, про що свідчать усі останні заяви по обидва боки Атлантики.

"Тому в нас із партнерами підхід спільний: спочатку ceasefire — потім переговори. Це підтверджують і всі останні заяви по обидва боки Атлантики", — підсумував глава Офісу президента України. 

Нагадаємо, медіа Axios заявило, що Володимир Зеленський нібито погодиться на переговори з Володимиром Путіним навіть у випадку відсутності припинення вогню

Тим часом сам Володимир Путін продовжує вести ту саму риторику щодо України, як і раніше. Він вимагає зміни влади в Україні, відмову від НАТО та інші поступки. 

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