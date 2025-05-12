Путін не змінив своїх вимог щодо України, — The Times

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу вчергове повторив вимоги для переговорів з Україною. Він хоче зміни української влади, відмови від вступу до НАТО та територіальних поступок.

Про це пише The Times.

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Вимоги Путіна

Путін вимагає, аби було "усунено першопричини конфлікту":

зміну української влади;

юридичну відмову від вступу до НАТО;

поступки територіями.

Видання пише, що це, ймовірно, передбачає відмову України від Криму та ще чотирьох регіонів на сході й півдні, включно з Херсоном і Запоріжжям, які наразі перебувають під контролем України.

У матеріалі йдеться, що в Росії надзвичайно популярний фільм "День бабака", в якому головний герой знову і знову змушений переживати один і той же день. Там припустили, що судячи з останніх коментарів Путіна щодо України, він також є його фанатом.

"Ласкаво просимо до кремлівської часової петлі. Знову", — пише видання.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що говорячи на тему переговорів, Путін хоче підірвати єдність України з США та Європою.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський чекатиме на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів.