Путін не змінив своїх вимог щодо України, — The Times

Путін досі вимагає капітуляції України — в The Times пояснили
Російський диктатор Володимир Путін під час виступу вчергове повторив вимоги для переговорів з Україною. Він хоче зміни української влади, відмови від вступу до НАТО та територіальних поступок.
Про це пише The Times.
Вимоги Путіна
Путін вимагає, аби було "усунено першопричини конфлікту":
- зміну української влади;
- юридичну відмову від вступу до НАТО;
- поступки територіями.
Видання пише, що це, ймовірно, передбачає відмову України від Криму та ще чотирьох регіонів на сході й півдні, включно з Херсоном і Запоріжжям, які наразі перебувають під контролем України.
У матеріалі йдеться, що в Росії надзвичайно популярний фільм "День бабака", в якому головний герой знову і знову змушений переживати один і той же день. Там припустили, що судячи з останніх коментарів Путіна щодо України, він також є його фанатом.
"Ласкаво просимо до кремлівської часової петлі. Знову", — пише видання.
Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що говорячи на тему переговорів, Путін хоче підірвати єдність України з США та Європою.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський чекатиме на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів.
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