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Путін досі вимагає капітуляції України — в The Times пояснили

12 травня 2025 08:50
Євгенія Брюховецька - редактор
Путін не змінив своїх вимог щодо України, — The Times
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу вчергове повторив вимоги для переговорів з Україною. Він хоче зміни української влади, відмови від вступу до НАТО та територіальних поступок.

Про це пише The Times.

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Вимоги Путіна

Путін вимагає, аби було "усунено першопричини конфлікту":

  • зміну української влади;
  • юридичну відмову від вступу до НАТО;
  • поступки територіями.

Видання пише, що це, ймовірно, передбачає відмову України від Криму та ще чотирьох регіонів на сході й півдні, включно з Херсоном і Запоріжжям, які наразі перебувають під контролем України. 

У матеріалі йдеться, що в Росії надзвичайно популярний фільм "День бабака", в якому головний герой знову і знову змушений переживати один і той же день. Там припустили, що судячи з останніх коментарів Путіна щодо України, він також є його фанатом.

"Ласкаво просимо до кремлівської часової петлі. Знову", — пише видання.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що говорячи на тему переговорів, Путін хоче підірвати єдність України з США та Європою. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський чекатиме на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів.

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