Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Путин до сих пор требует капитуляции Украины — The Times arrow

Путин до сих пор требует капитуляции Украины — The Times

12 мая 2025 08:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Путин не изменил своих требований по Украине, - The Times
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления в очередной раз повторил требования для переговоров с Украиной. Он хочет смены украинской власти, отказа от вступления в НАТО и территориальных уступок.

Об этом пишет The Times.

Реклама
Читайте также:

Требования Путина

Путин требует, чтобы были "устранены первопричины конфликта":

  • смену украинской власти;
  • юридический отказ от вступления в НАТО;
  • уступки территориями.

Издание пишет, что это, вероятно, предполагает отказ Украины от Крыма и еще четырех регионов на востоке и юге, включая Херсон и Запорожье, которые сейчас находятся под контролем Украины.

В материале говорится, что в России чрезвычайно популярен фильм "День сурка", в котором главный герой снова и снова вынужден переживать один и тот же день. Там предположили, что судя по последним комментариям Путина относительно Украины, он также является его фанатом.

"Добро пожаловать в кремлевскую временную петлю. Снова", — пишет издание.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что говоря на тему переговоров, Путин хочет подорвать единство Украины с США и Европой.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая для прямых переговоров.

владимир путин переговоры Кремль перемирие война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама