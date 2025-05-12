Путин не изменил своих требований по Украине, - The Times

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин во время выступления в очередной раз повторил требования для переговоров с Украиной. Он хочет смены украинской власти, отказа от вступления в НАТО и территориальных уступок.

Об этом пишет The Times.

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Требования Путина

Путин требует, чтобы были "устранены первопричины конфликта":

смену украинской власти;

юридический отказ от вступления в НАТО;

уступки территориями.

Издание пишет, что это, вероятно, предполагает отказ Украины от Крыма и еще четырех регионов на востоке и юге, включая Херсон и Запорожье, которые сейчас находятся под контролем Украины.

В материале говорится, что в России чрезвычайно популярен фильм "День сурка", в котором главный герой снова и снова вынужден переживать один и тот же день. Там предположили, что судя по последним комментариям Путина относительно Украины, он также является его фанатом.

"Добро пожаловать в кремлевскую временную петлю. Снова", — пишет издание.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что говоря на тему переговоров, Путин хочет подорвать единство Украины с США и Европой.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая для прямых переговоров.