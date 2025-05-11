У МЗС Литви висловилися про реакцію Путіна на перемирʼя

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловився про реакцію російського диктатора Володимира Путіна щодо 30-денного припинення вогню. За його словами, лідер країни-агресорки затягує час та використовує тактику терору.

Про це Кястутіс Будріс написав у соцмережі X у неділю, 11 травня.

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"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обрушився на Україну. Путін грає у свою звичну гру — використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", — зазначив Будріс.

Будріс назвав розмови про мир "фарсом", поки Росія продовжує обстрілювати українські міста. Він закликав до рішучих кроків — негайне припинення вогню з понеділка або впровадження нових санкцій проти РФ.

"Той факт, що Путін поспішив провести пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює — і ми повинні його дотримуватися", — пише міністр.

За його словами, наразі необхідно довести справу до кінця. Будріс зазначив, якщо гармати РФ не затихнуть до понеділка, то нові обмеження повинні бути запроваджені без вагань.

Допис Кястутіса Будріса. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 травня Путін зробив декілька заяв щодо війни в Україні. Вони свідчать, що диктатор РФ відмовився від припинення вогню на 30 днів.

Згодом на це відреагував лідер США Дональд Трамп, який заявив, що продовжить працювати з обома сторонами.