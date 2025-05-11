В МИД Литвы высказались о реакции Путина на перемирие

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис высказался о реакции российского диктатора Владимира Путина относительно 30-дневного прекращения огня. По его словам, лидер страны-агрессора затягивает время и использует тактику террора.

Об этом Кястутис Будрис написал в соцсети X в воскресенье, 11 мая.

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"Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру — использует террор как рычаг влияния и тянет время, чтобы избежать любого реального пути к миру", — отметил Будрис.

Будрис назвал разговоры о мире "фарсом", пока Россия продолжает обстреливать украинские города. Он призвал к решительным шагам — немедленное прекращение огня с понедельника или внедрение новых санкций против РФ.

"Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает — и мы должны его придерживаться", — пишет министр.

По его словам, сейчас необходимо довести дело до конца. Будрис отметил, если пушки РФ не затихнут до понедельника, то новые ограничения должны быть введены без колебаний.

Пост Кястутиса Будриса. Фото: скриншот

Напомним, 11 мая Путин сделал несколько заявлений относительно войны в Украине. Они свидетельствуют, что диктатор РФ отказался от прекращения огня на 30 дней.

Впоследствии на это отреагировал лидер США Дональд Трамп, который заявил, что продолжит работать с обеими сторонами.