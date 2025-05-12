Зеленський поїде на переговори з Путіним навіть без перемир’я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня має намір вирушити до Туреччини, де очікує на особисту зустріч та переговори із президентом Росії Володимиром Путіним. Ймовірно, Зеленський готовий на зустріч, навіть якщо Росія так і не погодиться на перемир'я.

Про це повідомляє Axios.

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У медіа додали, що якщо зустріч таки відбудеться, це стане першим прямим контактом двох лідерів з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

"У суботу Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом по телефону і підкреслили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка. Під час 15-хвилинної розмови Зеленський і лідери НАТО заявили Трампу, що в разі досягнення домовленості про припинення вогню Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією. Путін відповів на умови пізніше того ж вечора. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він сказав, що готовий розпочати прямі переговори з Україною в четвер", — йдеться у статті Axios.

Нагадаємо, 10 травня речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на пропозицію України про 30-денне перемир'я.

Вчора, 11 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився на проведення переговорів між Україною та Росією 15 травня, які мають пройти у Стамбулі.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив умову Росії для переговорів. Відомо, що Володимир Зеленський погодився на переговори з Володимиром Путіним 15 травня.

Втім, Путін і далі не відмовляється від своїх вимог до України, зокрема у політиці щодо НАТО та влади.