Туреччина готова провести переговори між Україною і РФ, — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Фото: Anadolu

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився на проведення переговорів між Україною та Росією на турецькій території 15 травня. На його думку, у процесі припинення війни досягнуто історичного поворотного моменту.

Про це повідомляє пресслужба турецького лідера.

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У пресслужбі президента Туреччини зазначили, що Ердоган провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Президент Ердоган заявив під розмови, що на шляху до припинення війни між Україною та Росією досягнуто історичного поворотного моменту, що цією можливістю слід скористатися, і що Туреччина готова зробити все можливе, включаючи проведення переговорів, для забезпечення припинення вогню та тривалого миру", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення пресслужби президента Туреччини в Х

Нагадаємо, у ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що пропонує Україні "та її західним кураторам" поновити формат стамбульських домовленостей 2022 року. Переговори лідер Кремля хоче провести 15 травня.

Згодом президент Франції Емманюель Макрон відреагував на таку пропозицію Путіна і заявив, що безумовному припиненню вогню не передують переговори.

Водночас український лідер Володимир Зеленський додав, що найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни — це припинення вогню.