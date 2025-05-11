Макрон зробив заяву щодо пропозиції РФ про переговори з Україною

Макрон відповів Путіну на пропозицію про переговори з Україною
Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною. Він назвав цю пропозицію "недостатньою".
Про це пише видання Barrons у неділю, 11 травня.
Припинення вогню в Україні
На думку Макрона, пропозиція Путіна про прямі переговори між Росією і Україною після того, як його закликали до 30-денного припинення вогню, є "недостатньою".
"Безумовному припиненню вогню не передують переговори, за визначенням", — сказав він.
Французький президент вважає, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час". Макрон переконаний, що це ще одне свідчення тактики Росії щодо затягування будь-якої потенційної спроби покласти край війні в Україні.
Водночас він попередив про "масивні санкції" для Росії, якщо країна не виконає умови.
"Ми повинні бути твердими з американцями і сказати, що припинення вогню є безумовним, а потім ми можемо обговорити все інше", — додав Макрон.
Нагадаємо, вчора Путін зробив заяву щодо України. Вона свідчить про те, що він відмовляється від запропонованого Заходом 30-денного перемир'я з 12 травня.
На це відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що продовжить працювати з обома сторонами.
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