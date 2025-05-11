Макрон зробив заяву щодо пропозиції РФ про переговори з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною. Він назвав цю пропозицію "недостатньою".

Про це пише видання Barrons у неділю, 11 травня.

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На думку Макрона, пропозиція Путіна про прямі переговори між Росією і Україною після того, як його закликали до 30-денного припинення вогню, є "недостатньою".

"Безумовному припиненню вогню не передують переговори, за визначенням", — сказав він.

Французький президент вважає, що Путін "шукає вихід, але він все ще хоче виграти час". Макрон переконаний, що це ще одне свідчення тактики Росії щодо затягування будь-якої потенційної спроби покласти край війні в Україні.

Водночас він попередив про "масивні санкції" для Росії, якщо країна не виконає умови.

"Ми повинні бути твердими з американцями і сказати, що припинення вогню є безумовним, а потім ми можемо обговорити все інше", — додав Макрон.

Нагадаємо, вчора Путін зробив заяву щодо України. Вона свідчить про те, що він відмовляється від запропонованого Заходом 30-денного перемир'я з 12 травня.

На це відреагував президент США Дональд Трамп. Він заявив, що продовжить працювати з обома сторонами.