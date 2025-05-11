Макрон сделал заявление относительно предложения РФ о переговорах с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал заявление президента России Владимира Путина относительно прямых переговоров с Украиной. Он назвал это предложение "недостаточным".

Об этом пишет издание Barrons в воскресенье, 11 мая.

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Прекращение огня в Украине

По мнению Макрона, предложение Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной после того, как его призвали к 30-дневному прекращению огня, является "недостаточным".

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры, по определению", — сказал он.

Французский президент считает, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время". Макрон убежден, что это еще одно свидетельство тактики России по затягиванию любой потенциальной попытки положить конец войне в Украине.

В то же время он предупредил о "массивных санкциях" для России, если страна не выполнит условия.

"Мы должны быть твердыми с американцами и сказать, что прекращение огня является безусловным, а потом мы можем обсудить все остальное", — добавил Макрон.

Напомним, вчера Путин сделал заявление относительно Украины. Оно свидетельствует о том, что он отказывается от предложенного Западом 30-дневного перемирия с 12 мая.

На это отреагировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что продолжит работать с обеими сторонами.