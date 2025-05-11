Віткофф під час візитів до Москви користувався перекладачами РФ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час візитів до Росії користувався кремлівськими перекладачами. Таким чином він порушив дипломатичний протокол на щонайменше трьох зустрічах.

Про це пише NBC News.

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Так, Віткофф повинен був найняти власного перекладача для переговорів з російським президентом Володимиром Путіним, оскільки він не знає мови. Однак він скористався послугами кремлівських перекладачів, що призвело до того, що Віткофф міг не розуміти про що перекладач говорив із Путіним у його присутності.

Водночас спецпредставник не брав з собою радників та американських експертів. У матеріалі йдеться, що таким чином він ризикував тим, що деякі нюанси в повідомленнях будуть пропущені та не зміг би самостійно перевірити те, що йому говорили.

Натомість Путін брав участь у переговорах разом з радником Юрієм Ушаковим та спецпредставником з питань економічного співробітництва Кирилом Дмітрієвим.

Чому важлива присутність перекладача

Видання зазначає, що присутність перекладача з США також забезпечує точніший письмовий звіт про зустріч для адміністрації президента США. А відсутність детальних нотаток може створити проблеми для інших високопоставлених членів адміністрації, таких як держсекретар Марко Рубіо та спецпосланник з питань України Кіт Келлог.

Крім того, відсутність нотаток чи їхня неточність викликає сумніви, що Віткофф міг розголосити Путіну конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, в адміністрації Трампа критикують стиль ведення перемовин Віткоффа з Росією та Іраном.

Як відомо, Віткофф знову поїде в Росію, де представить Путіну план США, України та Європи щодо закінчення війни.