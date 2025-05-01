В адміністрації Трампа занепокоєні підходом Віткоффа до переговорів

Спецпредставник США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа занепокоєна стилем ведення перемовин спецпредставника Стіва Віткоффа з Росією та Іраном. Водночас він порушує давні дипломатичні процедури.

Про це пише New York Post.

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Переговори Віткоффа

У матеріалі йдеться, що іноді Віткофф покладається на російських перекладачів всупереч давнім дипломатичним процедурам під час зустрічей на високому рівні з представниками РФ та Ірану.

"Віткофф, викликав невдоволення інсайдерів адміністрації своїм підходом до переговорів з двома найбільшими супротивниками Америки", — пише видання.

Зазначається, що напередодні останньої зустрічі Віткофф привітав Путіна "як старого друга". Зазвичай американських чиновників на переговорах супроводжують коло радників, експертів і військових офіцерів.

Водночас Путіна супроводжував помічник Юрій Ушаков та голова фонду прямих інвестицій Кирил Дмитрієв, який був представником на переговорах у Вашингтоні.

Віткофф тисне руку Путіну. Фото: Reuters

Критика в бік Віткоффа

Так, один із членів першої адміністрації Трампа розкритикував підхід Віткоффа до переговорів наодинці. Також лунають занепокоєння щодо "занадто великої ролі" чиновника, який веде переговори США з Росією, переговори про припинення вогню і обмін заручників між Ізраїлем і ХАМАСом.

Крім того, Віткофф консультується щодо перегляду угоди з Іраном про програми створення ядерної зброї.

Що кажуть американські посадовці

Експосол США в Росії Майкл Макфол вважає, що Трамп мав би призначити посередником у переговорах між РФ та Україною "людину з певним досвідом у дипломатії".

"Віткофф діє як листоноша для Путіна. Він ні про що не домовляється", — зазначив він.

Скриншот допису Макфола

Крім того, навіть російські ЗМІ помітили, що Віткофф переймає російські наративи, повторюючи слова Путіна.

Нагадаємо, 25 квітня Віткофф прибув до Москви з офіційним візитом для зустрічі з Путіним.

Згодом Ушаков повідомив, що на зустрічі Путіна і Віткоффа йшлося про "можливість відновлення прямих переговорів" між Росією і Україною.