У Москві розпочалася зустріч Віткоффа і Путіна

Віткофф зустрівся з Путіним у Москві — що відомо
У п’ятницю, 25 квітня, у Кремлі відбувається зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.
Про це інформують російські ЗМІ.
Зустріч Віткоффа з Путіним — деталі
У п'ятницю, 25 квітня, російський диктатор приймає в Кремлі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа.
"Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі посланника президента Трампа Стіва Віткоффа", — сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Раніше в п'ятницю Віткофф зустрівся з очільником російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торгівельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.
Нагадаємо, що ми інформували про те, що 25 квітня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.
Крім того, раніше ЗМІ повідомляли про те, з якими вимогами Віткофф їде до Путіна.
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