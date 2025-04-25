У Москві розпочалася зустріч Віткоффа і Путіна

Президент РФ Путін та спецпредставник США Стів Віткофф. Фото: Reuters

У п’ятницю, 25 квітня, у Кремлі відбувається зустріч російського диктатора Володимира Путіна та спецпосланника президента США Трампа Стіва Віткоффа.

Про це інформують російські ЗМІ.

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У п'ятницю, 25 квітня, російський диктатор приймає в Кремлі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа.

"Президент Росії Володимир Путін приймає в Кремлі посланника президента Трампа Стіва Віткоффа", — сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Раніше в п'ятницю Віткофф зустрівся з очільником російського фонду прямих інвестицій, спецпредставником президента РФ з торгівельно-інвестиційного співробітництва Кирилом Дмитрієвим.

Нагадаємо, що ми інформували про те, що 25 квітня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув з візитом до Москви.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли про те, з якими вимогами Віткофф їде до Путіна.