Представник Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

США вимагатимуть, щоб Росія визнала право України розвивати власну, належним чином оснащену, армію та оборонну промисловість у рамках мирної угоди. Таким чином президент США Дональд Трамп хоче змусити диктатора РФ Володимира Путіна залишитись без плану про так звану "демілітаризацію" України.

Про це у своєму аналітичному матеріалі пише Bloomberg.

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За словами людей, обізнаних із цим питанням, представник США Стів Віткофф поїде до Росії, щоб обговорити ці умови з Путіним. Адміністрація Трампа також хоче, щоб Москва повернула Україні Запорізьку АЕС, яку вона захопила на початку свого повномасштабного вторгнення. Тоді об’єкт підпаде під контроль США для видобутку енергії для обох сторін.

А ще США хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро та повернення окупованих Росією земель у Харківській області. Хоча джерела Bloomberg попередили, що деталі планів ще не завершені та можуть змінитися.

Представник адміністрації США сказав агенції, що спілкування Віткоффа з Путіним є частиною зусиль Трампа досягти миру, вийти за межі минулих невдалих стратегій і припинити війну.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що росіяни прагнуть знищення США. Ця позиція присутня ще з часів СРСР.

Також президент наголосив, що Україна хоче з Росією миру, але через силу. За його словами, це було б корисним для Москви.