Представитель Трампа Стив Уиткофф. Фото: Reuters

США будут требовать, чтобы Россия признала право Украины развивать собственную, должным образом оснащенную, армию и оборонную промышленность в рамках мирного соглашения. Таким образом президент США Дональд Трамп хочет заставить диктатора РФ Владимира Путина остаться без плана о так называемой "демилитаризации" Украины.

Об этом в своем аналитическом материале пишет Bloomberg.

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По словам людей, знакомых с этим вопросом, представитель США Стив Уиткофф поедет в Россию, чтобы обсудить эти условия с Путиным. Администрация Трампа также хочет, чтобы Москва вернула Украине Запорожскую АЭС, которую она захватила в начале своего полномасштабного вторжения. Тогда объект подпадет под контроль США для добычи энергии для обеих сторон.

А еще США хотят обеспечить Украине проход через реку Днепр и возвращение оккупированных Россией земель в Харьковской области. Хотя источники Bloomberg предупредили, что детали планов еще не завершены и могут измениться.

Представитель администрации США сказал агентству, что общение Уиткоффа с Путиным является частью усилий Трампа достичь мира, выйти за пределы прошлых неудачных стратегий и прекратить войну.

Напомним, Зеленский также заявил, что россияне стремятся к уничтожению США. Эта позиция присутствует еще со времен СССР.

Также президент подчеркнул, что Украина хочет с Россией мира, но через силу. По его словам, это было бы полезным для Москвы.