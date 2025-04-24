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Трампу потрібно це усвідомити — Зеленський про терор РФ

24 квітня 2025 21:36
Карина Приходько - Редактор
Закінчення війни в Україні — Зеленський звернувся до Трампа
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Дональду Трампу потрібно зрозуміти, що в цій війні агресор — Росія. США для України є найбільшим стратегічним партнером.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю в інтерв'ю The Ben Shapiro Show

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"Росія — агресор. Хочеться, щоб президент Трамп це усвідомив", — наголосив Зеленський. 

За його словами, Сполучені Штати мають позицію бути посередником у цьому конфлікті. Це вибір, зроблений саме Вашингтоном. Та для України — це все ще найбільший стратегічний партнер.

Він подякував президенту Трампу, проте додав, що Білий дім має розуміти, що саме Україна захищається від російської агресії.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що росіяни прагнуть знищення США. Ця позиція присутня ще з часів СРСР. 

Також президент наголосив, що Україна хоче з Росією миру, але через силу. За його словами, це було б корисним для Москви.

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