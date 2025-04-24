Окончание войны в Украине — Зеленский обратился к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Дональду Трампу нужно понять, что в этой войне агрессор — Россия. США для Украины являются крупнейшим стратегическим партнером.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью в интервью в интервью The Ben Shapiro Show.

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"Россия — агрессор. Хочется, чтобы президент Трамп это осознал", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Соединенные Штаты имеют позицию быть посредником в этом конфликте. Это выбор, сделанный именно Вашингтоном. И для Украины — это все еще самый большой стратегический партнер.

Он поблагодарил президента Трампа, однако добавил, что Белый дом должен понимать, что именно Украина защищается от российской агрессии.

Напомним, Зеленский также заявил, что россияне стремятся к уничтожению США. Эта позиция присутствует еще со времен СССР.

Также президент подчеркнул, что Украина хочет с Россией мира, но через силу. По его словам, это было бы полезным для Москвы.