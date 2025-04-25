В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

Президент РФ Путин и спецпредставитель США Стив Уиткофф. Фото: Reuters

В пятницу, 25 апреля, в Кремле проходит встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа.

Об этом информируют российские СМИ.

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В пятницу, 25 апреля, российский диктатор принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее в пятницу Уиткофф встретился с главой российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

Напомним, что мы информировали о том, что 25 апреля специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл с визитом в Москву.

Кроме того, ранее СМИ сообщали о том, с какими требованиями Уиткофф едет к Путину.