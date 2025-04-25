В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

Уиткофф встретился с Путиным в Москве — что известно
В пятницу, 25 апреля, в Кремле проходит встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника президента США Трампа Стива Уиткоффа.
Об этом информируют российские СМИ.
Встреча Уиткоффа с Путиным — детали
В пятницу, 25 апреля, российский диктатор принимает в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
"Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стива Уиткоффа", — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу Уиткофф встретился с главой российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента РФ по торгово-инвестиционному сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.
Напомним, что мы информировали о том, что 25 апреля специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл с визитом в Москву.
Кроме того, ранее СМИ сообщали о том, с какими требованиями Уиткофф едет к Путину.
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