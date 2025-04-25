У московському аеропорту приземлився літак Віткоффа

Спецпосланник США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф у п'ятницю, 25 квітня, прибув з візитом до Москви. Там він може зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Віткофф у Москві

Сьогодні вранці Віткофф прилетів до Москви, його літак приземлився в аеропорту "Внуково".

Видання Axios із посиланням на анонімне джерело писало, що спецпосланник Трампа, ймовірно, у п'ятницю зустрінеться з Путіним.

Водночас ані Росія, ані США поки що не підтверджували офіційно інформацію про прибуття Віткоффа до Москви.

Раніше візит спецпосланника Трампа до російської столиці анонсувала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Віткофф прийняв для себе стратегію російської сторони, говорячи про можливість визнання окупованих територій власністю РФ.