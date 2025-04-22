Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає Москву

Спецпредставник президента США Стів Віткофф. Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США із Близького Сходу Стів Віткофф планує здійснити візит до Москви. Метою є продовження переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це під час брифінгу у вівторок, 23 квітня, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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Відвідати Москву спецпредставник президента США хоче наприкінці поточного тижня. За словами Керолайн Левітт, в Овальному кабінеті Дональд Трамп і Стів Віткофф заявили, що переговори тривають.

"Спеціальний посланник Стів Віткофф наприкінці цього тижня знову вирушить до Росії, щоб продовжити переговори з Володимиром Путіним", — зазначила речниця Білого дому.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Дональдом Трампом. Зустріч може відбутися у Ватикані.

Також ми повідомляли, що 23 квітня США, Україна та європейські союзники зустрінуться в Лондоні для обговорення мирного плану. Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди щодо припинення війни в Україні.