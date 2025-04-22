Зеленський заявив про готовність зустрітися з Трампом у Ватикані
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом. Це може статися у Ватикані.
Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у вівторок, 22 квітня.
Зеленський може зустрітися із Трампом
Президент України планує їхати на церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. Туди ж приїде й американський президент Дональд Трамп.
Там політики можуть зустрітися.
Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.
Згодом стало відомо про причину смерті Франциска. Як відомо, смерть Папи Римського була спровокована інсультом.
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