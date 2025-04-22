Смерть Папи Римського — хто очолює рейтинг наступників

Тіло Папи Франциска поміщають у відкриту труну під час обряду оголошення смерті у Ватикані. Фото: Reuters

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Наразі точно невідомо, хто може стати наступником понтифіка, однак серед кандидатів вже є лідер.

Про це інформує "ТСН".

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Отже, на платформі передбачень Polymarket Кардинал П’єтро Паролін лідирує у рейтингу ймовірних наступників Папи Римського.

Наразі тривають активні обговорення щодо того, хто ж очолить Католицьку церкву після смерті Папи Римського Франциска.

Відтак, питання "Хто буде наступним Папою?" зібрало більш ніж 2,8 мільйона доларів обсягу ставок, свідчачи про високий інтерес до теми.

Наразі найімовірнішим кандидатом користувачі вважають:

П’єтро Паролін (держсекретар Ватикану) — 37%;

Луїс Антоніо Тагле (кардинал з Філіппін) — 26,8%;

Петер Ерде (архієпископ Будапешта) — 7,6%;

Пітер Терксон (кардинал з Гани) — 6,8%.

Зауважимо, що графік показує різке зростання інтересу до кандидатів упродовж останньої доби. Це може свідчити про появу нових чуток або залаштункових сигналів з Ватикану.

Зазначимо, що Polymarket дозволяє користувачам з усього світу робити ставки на події майбутнього. Цей ринок передбачення не лише фінансовий, але й соціально-інформаційний. Адже він відображає настрої активної частини суспільства в режимі реального часу.

Що відомо про лідера серед можливих наступників Папи Римського

Кардинал П'єтро Паролін (70 років) — з 2013 року є державним секретарем Ватикану. Він здебільшого відомий своєю дипломатичною діяльністю, зокрема в переговорах з Китаєм.

Варто зауважити, що у 2024 році він відвідував Україну та обговорював з главою держави Володимиром Зеленським обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських оборонців.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Понтифіку було 88 років.

Згодом стало відомо про причину смерті Франциска. Як відомо, смерть Папи Римського була спровокована інсультом.