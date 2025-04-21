Папа Римський Франциск помер від мозкового інсульту

Папа Римський помер. Фото: Reuters

У понеділок, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. Стало відомо, що його смерть була спровокована інсультом та подальшою незворотною серцевою недостатністю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лікаря Ватикану Андреа Арканджелі.

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Зазначається, що церебральний (мозковий) інсульт призвів до коми й незворотної серцевої недостатності.

У медичному документі зазначено, що Папа Франциск страждав від попереднього епізоду гострої дихальної недостатності при двосторонній мультимікробній пневмонії, множинних бронхоектазів, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету II типу.

Смерть була констатована за допомогою електрокардіоанатомічного запису.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час недавньої Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.

Два тижні тому Франциск вперше виступив на публіці після важкої хвороби. Він звернувся до вірян з коротким повідомленням, у якому побажав всім щасливої неділі.