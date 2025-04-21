Папа Римский Франциск умер от мозгового инсульта

Папа Римский умер. Фото: Reuters

В понедельник, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск. Стало известно, что его смерть была спровоцирована инсультом и последующей необратимой сердечной недостаточностью.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врача Ватикана Андреа Арканджели.

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Отмечается, что церебральный (мозговой) инсульт привел к коме и необратимой сердечной недостаточности.

В медицинском документе указано, что Папа Франциск страдал от предыдущего эпизода острой дыхательной недостаточности при двусторонней мультимикробной пневмонии, множественных бронхоэктазов, артериальной гипертензии и сахарного диабета II типа.

Смерть была констатирована с помощью электрокардиоанатомической записи.

Напомним, Папа Римский Франциск во время недавней Пасхальной речи вспомнил об Украине. Он выразил надежду на успешные переговоры по установлению мира.

Две недели назад Франциск впервые выступил на публике после тяжелой болезни. Он обратился к верующим с коротким сообщением, в котором пожелал всем счастливого воскресенья.