Папа Римський на Великдень згадав про війну в Україні

Папа Римський. Фото: Reuters

Папа Римський Франциск під час своєї Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.

Про це пише Vatican News.

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Папу Римського вивезли на балкон базиліки Святого Петра, де він привітав вірян з Великоднем.

"Браття та сестри, з Великоднем!", — сказав він.

Решту промови через стан здоров'я за нього прочитав церемоніймейстер папських богослужінь Дієго Равеллі.

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій великодній дар миру і заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру", — зазначив він.

Нагадаємо, Папа Римський хворів на пневмонію. Після п'яти тижнів лікування він вперше з'явився на публіці наприкінці березня.

Також він відмовився від зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час перебування посадовця у Ватикані.