Папа Римський на Великдень згадав про війну в Україні

Папа Римський під час Великодньої промови згадав про Україну
Папа Римський Франциск під час своєї Великодньої промови згадав про Україну. Він висловив надію на успішні переговори щодо встановлення миру.
Про це пише Vatican News.
Папа Римський щодо війни в Україні
Папу Римського вивезли на балкон базиліки Святого Петра, де він привітав вірян з Великоднем.
"Браття та сестри, з Великоднем!", — сказав він.
Решту промови через стан здоров'я за нього прочитав церемоніймейстер папських богослужінь Дієго Равеллі.
"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій великодній дар миру і заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру", — зазначив він.
Нагадаємо, Папа Римський хворів на пневмонію. Після п'яти тижнів лікування він вперше з'явився на публіці наприкінці березня.
Також він відмовився від зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час перебування посадовця у Ватикані.
Читайте Новини.LIVE!