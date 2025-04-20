Папа Франциск скасував зустріч із віцепрезидентом США Ді Венсом

Папа Римський. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Франциск відмовився від зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Він не міг бути присутнім через стан здоровʼя.

Про це повідомляє Daily Beast.

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Зустрічі Ді Венса та Папи Франциска не відбулося

Під час перебування у Ватикані Ді Венс провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, який обіймає посаду державного секретаря Святого Престолу.

Джей Ді Венс та П’єтро Паролін. Фото: vaticannews.va

За інформацією ЗМІ, Папа Франциск доручив своєму заступнику передати Ді Венсу послання про важливість співчуття, особливо щодо мігрантів, біженців та ув’язнених.

Daily Beast пише, що цей крок демонструє напруженість між Ватиканом і адміністрацією Трампа, зокрема через політику масових депортацій. Раніше Папа назвав її "ганьбою".

Нагадаємо, 6 квітня Папа Римський вперше виступив перед публікою після лікування. Він побажав усім щасливої неділі.

А нещодавно Джей Ді Венс заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні є прогрес.