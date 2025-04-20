Папа Франциск скасував зустріч із віцепрезидентом США Ді Венсом

Папа Римський відмовився від зустрічі з Джей Ді Венсом — причина
Папа Франциск відмовився від зустрічі з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом. Він не міг бути присутнім через стан здоровʼя.
Про це повідомляє Daily Beast.
Зустрічі Ді Венса та Папи Франциска не відбулося
Під час перебування у Ватикані Ді Венс провів зустріч із кардиналом П’єтро Пароліном, який обіймає посаду державного секретаря Святого Престолу.
За інформацією ЗМІ, Папа Франциск доручив своєму заступнику передати Ді Венсу послання про важливість співчуття, особливо щодо мігрантів, біженців та ув’язнених.
Daily Beast пише, що цей крок демонструє напруженість між Ватиканом і адміністрацією Трампа, зокрема через політику масових депортацій. Раніше Папа назвав її "ганьбою".
Нагадаємо, 6 квітня Папа Римський вперше виступив перед публікою після лікування. Він побажав усім щасливої неділі.
А нещодавно Джей Ді Венс заявив, що у переговорах щодо закінчення війни в Україні є прогрес.
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