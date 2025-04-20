Папа Франциск отменил встречу с вице-президентом США Ди Вэнсом

Папа Римский. Фото: REUTERS/Yara Nardi

Папа Франциск отказался от встречи с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом. Он не мог присутствовать из-за состояния здоровья.

Об этом сообщает Daily Beast.

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Во время пребывания в Ватикане Ди Вэнс провел встречу с кардиналом Пьетро Паролином, который занимает должность государственного секретаря Святого Престола.

Джей Ди Вэнс и Пьетро Паролин. Фото: vaticannews.va

По информации СМИ, Папа Франциск поручил своему заместителю передать Ди Вэнсу послание о важности сострадания, особенно в отношении мигрантов, беженцев и заключенных.

Daily Beast пишет, что этот шаг демонстрирует напряженность между Ватиканом и администрацией Трампа, в частности из-за политики массовых депортаций. Ранее Папа назвал ее "позором".

Напомним, 6 апреля Папа Римский впервые выступил перед публикой после лечения. Он пожелал всем счастливого воскресенья.

А недавно Джей Ди Вэнс заявил, что в переговорах по окончанию войны в Украине есть прогресс.