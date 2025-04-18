Переговори про мир в Україні — Венс заявив про прогрес

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за останні 24 години у переговорах щодо закінчення війни в Україні "є прогрес". За його словами, Америка позитивно налаштована на кінець конфлікту.

Про це Джей Ді Венс сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

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Венс сказав, що США оптимістично налаштовані щодо завершення війни між Росією та Україною.

"Я хочу повідомити прем'єрці про деякі перемовини між Росією та Україною... і про деякі речі, які відбулися за останні 24 години. Оскільки перемовини тривають, я не буду забігати наперед, але ми оптимістично налаштовані, сподіваючись, що можемо завершити цю дуже жорстоку війну", — наголосив віцепрезидент.

Нагадаємо, 17 квітня у Парижі обговорювали можливість оголошення перемирʼя. Це планують на 20 квітня.

Водночас Дональд Трамп під час зустрічі з Мелоні заявив, що США чекають відповіді від РФ щодо пропозиції повного припинення вогню вже цього тижня.