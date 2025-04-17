В Парижі обговорюють можливість оголошення перемирʼя — які терміни

У Парижі триває зустріч щодо закінчення війни — всі деталі
В Парижі обговорюють можливість оголошення загального перемирʼя. Це має статися 20 квітня.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, 17 квітня.
Що відомо плани оголошення загального перемирʼя
"В Парижі обговорюють можливість оголошення загального перемирʼя 20 квітня", — написав Гончаренко.
Більше деталей він не надав.
Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.
Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.
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