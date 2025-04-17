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У Парижі триває зустріч щодо закінчення війни — всі деталі

17 квітня 2025 20:29
Анастасія Писаненко - редактор
В Парижі обговорюють можливість оголошення перемирʼя — які терміни
Президенти Франції та України. Ілюстраційне фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

В Парижі обговорюють можливість оголошення загального перемирʼя. Це має статися 20 квітня.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, 17 квітня.

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Пост Гончаренка. Фото: скріншот

Що відомо плани оголошення загального перемирʼя

"В Парижі обговорюють можливість оголошення загального перемирʼя 20 квітня", — написав Гончаренко.

Більше деталей він не надав.

Нагадаємо, 17 квітня делегація України у складі керівника ОП Андрія Єрмака, глави МЗС Андрія Сибіги та міністра оборони Рустема Умєрова прибула до Парижа на переговори.

Раніше Politico писало, що сторони у Парижі обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз лідера США Дональда Трампа.

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