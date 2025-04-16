Переговори по Україні у Франції — Рубіо та Віткофф прибудуть на зустріч

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф цього тижня поїдуть до Франції для переговорів щодо України. Вони хочуть якнайшвидше припинити війну.

Про це повідомляє Politico.

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Візит Рубіо та Віткоффа до Франції

Зазначається, що візит відбудеться цього тижня. Віткофф планує зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а держсекретар США Рубіо — з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Джерело з Білого дому повідомило, що сторони обговорять Україну, Іран і торгівельні відносини після тарифних погроз Дональда Трампа.

Зустріч Макрона з Віткоффом відбудеться за кілька днів після переговорів представника Трампа з Путіним щодо припинення вогню в Україні. Зазначимо, президент Франції очолює європейську ініціативу щодо надання Києву гарантій безпеки, зокрема, через розгортання миротворчого контингенту.

Нагадаємо, 11 квітня Віткофф провів першу зустріч у РФ, де зустрівся зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Розмова тривала понад чотири години, а після неї Стів Віткофф заявив, що "сторони наближаються до важливого етапу".