Представник Трампа заявив про прогрес у перемовинах із Росією — чого хоче Путін

Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прокоментував перебіг мирних перемовин між Україною та Росією. Він наголосив, що сторони наближаються до важливого етапу.

Про це Стів Віткофф сказав в ефірі Fox News.

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За його словами, третя зустріч, яка відбулася нещодавно, стала особливо тривалою та насиченою. Перемовини тривали майже п’ять годин за участі двох ключових радників Володимира Путіна — Юрія Ушакова та Кирила Дмитрієва.

"Це було вагоме засідання. І до кінця ми дійсно сформулювали фінальну ідею, але це не те, що ми очікували з самого початку. Нам знадобився час, щоб досягти цього моменту", — зазначив Віткофф.

Путін хоче п'ять областей України і відсутність НАТО

За його словами, президент Росії просив про бажання "постійного миру". Стів Віткофф підтвердив, що предметом домовленостей є п’ять територій України, не уточнивши, про які саме йдеться. Також він підкреслив, що мирна угода включає значно більше — безпекові протоколи, обмеження щодо присутності НАТО та, зокрема, згадку про п’яту статтю Північноатлантичного договору.

"Маю на увазі, що деталей багато, до угоди причеплено чимало подробиць. Це складна ситуація, що має коріння в реальних проблемах між двома країнами. Ми на порозі чогось важливого для світу", — висловився Стів Віткофф.

Нагадаємо, у березні Росія на переговорах із США в Саудівській Аравії вимагала, щоб Україна вивела ЗСУ з чотирьох областей.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп закликав Росію до припинення війни, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров похвалив Трампа за його риторику щодо НАТО та України.