Трамп закликав Путіна почати рух до завершення війни
У п'ятницю, 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.
Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.
Трамп наказав Путіну закінчувати війну
"Росія має почати діяти. Занадто багато людей помирають, тисячі на тиждень, у жахливій та безглуздій війні", — написав глава Білого дому.
Трамп також вкотре заявив, що Росія не напала б на Україну, якби він обіймав посаду президента США у 2022 році.
Нагадаємо, що сьогодні у Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Путіним щодо війни в Україні.
Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.
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