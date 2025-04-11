Трамп закликав Путіна почати рух до завершення війни

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У п'ятницю, 11 квітня, президент США Дональд Трамп звернувся до керівництва Російської Федерації. Він закликав якнайшвидше розпочати переговори про припинення вогню.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

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"Росія має почати діяти. Занадто багато людей помирають, тисячі на тиждень, у жахливій та безглуздій війні", — написав глава Білого дому.

Трамп також вкотре заявив, що Росія не напала б на Україну, якби він обіймав посаду президента США у 2022 році.

Нагадаємо, що сьогодні у Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа з Путіним щодо війни в Україні.

Раніше президент США знову висловився щодо ситуації в Україні. За словами Трампа, він бачить прогрес у зусиллях припинити війну.